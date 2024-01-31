ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يهزم نوتينغهام ويواصل ملاحقة ليفربول

حقق آرسنال فوزًا ثمينًا على حساب نوتينغهام فورست، بنتيجة (2-1)، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونجح غابرييل جيسوس في تسجيل الهدف الأول لصالح آرسنال، في الدقيقة 65.