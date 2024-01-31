ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يهزم نوتينغهام ويواصل ملاحقة ليفربول
حقق آرسنال فوزًا ثمينًا على حساب نوتينغهام فورست، بنتيجة (2-1)، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.
ونجح غابرييل جيسوس في تسجيل الهدف الأول لصالح آرسنال، في الدقيقة 65.
ثم تمكن بوكايو ساكا من مضاعفة النتيجة لصالح "الغانرز"، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 72.
وجاء هدف نوتينغهام فورست الوحيد عن طريق اللاعب تايو أونيي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 46 نقطة في المركز الثاني، "مؤقتا"، بينما تجمد رصيد نوتينغهام فورست عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.