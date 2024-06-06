"الأشهر تتسابق للفوز به".. النصر السعودي يحتفي بجائزة رونالدو

حرص نادي النصر السعودي على الاحتفاء بشكل رائع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، عن شهر مايو، لتصبح المرة الخامسة في الموسم المنتهي.

وكان رونالدو قد حصد الجائزة نفسها في أغسطس، وسبتمبر، وديسمبر، ومارس.

ونشر حساب النصر عبر منصة "إكس" تصميما للنجم البرتغالي، وعلق عليه: "أغسطس، سبتمبر، ديسمبر، مارس، مايو! الأشهر تتسابق للفوز به، والتاريخ يشهد أنّه الأفضل".

وأضاف: "اللاعب الأفضل في دوري روشن السعودي، قائد النصر، كريستيانو رونالدو".