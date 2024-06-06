"الأشهر تتسابق للفوز به".. النصر السعودي يحتفي بجائزة رونالدو
حرص نادي النصر السعودي على الاحتفاء بشكل رائع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، عن شهر مايو، لتصبح المرة الخامسة في الموسم المنتهي.
وكان رونالدو قد حصد الجائزة نفسها في أغسطس، وسبتمبر، وديسمبر، ومارس.
ونشر حساب النصر عبر منصة "إكس" تصميما للنجم البرتغالي، وعلق عليه: "أغسطس، سبتمبر، ديسمبر، مارس، مايو! الأشهر تتسابق للفوز به، والتاريخ يشهد أنّه الأفضل".
وأضاف: "اللاعب الأفضل في دوري روشن السعودي، قائد النصر، كريستيانو رونالدو".
وتفوق رونالدو على مارسيلو بروزوفيتش، زميله في النصر، وفاشيون سكالا، مهاجم الفيحاء، اللذين ترشحا لنيل جائزة مايو.
وحصل النجم البرتغالي على 48% من الأصوات في الاستفتاء الذي أجرته رابطة الدوري السعودي، مقابل 40.50% لسكالا، و10.7% لبروزوفيتش.
ولعب رونالدو 5 مباريات في الدوري السعودي خلال الشهر الماضي، سجل خلالها 6 أهداف، منها هاتريك ضد الوحدة، وصنع هدفا.
وأنهى كريستيانو الموسم هدافا للمسابقة برصيد 35 هدفا، وهو رقم غير مسبوق للاعب في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين.