كلوب: ليفربول سيمثل "مصدر إزعاج" لمنافسيه بالدوري الإنجليزي

وتراجع ليفربول للمركز الثاني بتعادله مع سيتي في أنفيلد متأخرا بفارق الأهداف عن آرسنال المتصدر.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين قبل عشر جولات على نهاية الموسم في أقوى صراع على اللقب منذ 2014.

وأبدى المدرب الألماني تفاؤله بأن فريقه سيكون بمثابة مصدر ألم وإزعاج للفريقين الآخرين، إذ يستضيف ليفربول فريق برايتون آند هوف ألبيون في الدوري يوم الـ31 من مارس/ آذار الحالي في اليوم ذاته الذي يستضيف فيه سيتي فريق آرسنال وهو ما قد يؤدي إلى تعديل جديد في ترتيب المقدمة.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت اليوم الثلاثاء: "نحن نمثل الألم المبرح والمزعج الذي لن تتخلصوا منه. في وضعنا لا يمكننا الآن الهروب من الفرق الأخرى".

وأضاف: "آرسنال في حالة مذهلة آخر خمس أو ست مباريات رأيتهم فيها - والتي كانت رائعة - لعبوا تقريبًُا بنفس التشكيلة الأساسية. لا يوجد جابرييل مارتينيلي ولكن لديك لياندرو تروسار وهذا أمر جيد أيضًا".

وتابع: "علينا فقط أن نقاتل خلال المباريات العشر المتبقية لنكون هناك".