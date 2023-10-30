آخر تطورات حالة باس دوست بعد سقوطه مغشيًّا عليه في الملعب

آخر تطورات حالة باس دوست بعد سقوطه مغشيًّا عليه في الملعب
يتعافى باس دوست، مهاجم فريق نيميخن، في المستشفى بعد سقوطه على أرض الملعب مغشيًّا عليه خلال مباراة فريقه في دوري الدرجة الأولى الهولندي في مواجهة ألكمار، أمس الأحد، قبل أن يتقرَّر إلغاء المباراة بعد ذلك.
وعبر حساب ناديه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللاعب الدولي السابق في وقت لاحق بعد أن استعاد وعيه إنه في حالة طيبة.
وقال نيميخن في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "المباراة بين نيميخن وألكمار توقفت في الدقيقة الـ90 مساء يوم الأحد بينما كانت النتيجة 2-1.. سقط باس دوست على أرض الملعب وتلقى على الفور مساعدة من خدمات الطوارئ الموجودة في المكان".
وأضاف بيان النادي: "نقلت خدمات الطوارئ اللاعب دوست إلى خارج الملعب ومن ثم إلى المستشفى".
وتجمع لاعبو الفريقين حول دوست، البالغ 34 عامًا، الذي أحرز هدف السبق وشارك في صنع الهدف الثاني لفريقه، خلال تلقيه العلاج.
وقال دوست عبر منصة إكس: "حالتي تتحسن. المساعدة التي حصلت عليها في الملعب كانت رائعة.
"الآن أنا في المستشفى وأشعر أنني في حالة جيدة. شكرًا على كل الدعم".
ونشر ألكمار رسالة تقول "لحسن الحظ باس دوست في كامل وعيه. نتمنى لك الشفاء سريعًا يا باس".
وسجل دوست ثلاثة أهداف في الدوري الهولندي منذ بداية الموسم كما صنع هدفين.
وسبق لدوست أن لعب بصفوف فولفسبورغ وسبورتنغ لشبونة وآينتراخت فرانكفورت.