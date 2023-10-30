آخر تطورات حالة باس دوست بعد سقوطه مغشيًّا عليه في الملعب

يتعافى باس دوست، مهاجم فريق نيميخن، في المستشفى بعد سقوطه على أرض الملعب مغشيًّا عليه خلال مباراة فريقه في دوري الدرجة الأولى الهولندي في مواجهة ألكمار، أمس الأحد، قبل أن يتقرَّر إلغاء المباراة بعد ذلك.

وعبر حساب ناديه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللاعب الدولي السابق في وقت لاحق بعد أن استعاد وعيه إنه في حالة طيبة.