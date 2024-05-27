رسميًا: رفض الطعون على بطلان انتخابات نادي الزمالك.. وهذا مصير مجلس الإدارة

وفي وقت سابق تقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

وأعلن مصطفى كمال شعيب، محامي إدارة نادي الزمالك، عن رفض الطعون المقامة ضد نادي الزمالك والقضاء بصحة إجراءات الانتخابات.

وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مساء اليوم الإثنين: "كذلك تم قبول الطعون المقامة من نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه وإلغاء الحكم السابق صدوره ببطلان الانتخابات على مقعد أمين الصندوق والقضاء مجددا بصحة الانتخابات على ذلك المقعد وصحة إجراءات الانتخابات جميعا".

وبهذا الحكم سيمارس مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عمله، مع إغلاق الباب أمام بطلان الانتخابات أو عودة المجلس السابق مرة أخرى.