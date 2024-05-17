ديربي بر دبي.. هل يستغل النصر "كبوة الحصان" في نهائي كأس رئيس الإمارات؟

يخوض الوصل مباراة مهمة وحاسمة للغاية في موسمه أمام نظيره النصر في نهائي كأس رئيس الإمارات بعد أيام قليلة من هزيمة ثقيلة ومحبطة على أرضه ووسط جماهيره أمام الوحدة بأربعة أهداف لهدف.

المواجهة التي تقام في موسم ظنت جماهير النصر أنها لن تخرج منه بشيء جاءت في وقت مثالي بالنسبة لهم بعد العودة لطريق الانتصارات بالفوز على خورفكان بهدفين لهدف قبل أيام قليلة.

لكن هل تلقي مواجهات الجولة المنقضية من بطولة الدوري بظلالها على مواجهة نهائي كأس رئيس الإمارات بعد أن نجح المدرب الصربي غوران توفاريتش في دب الرعب ورسائل القلق في قلوب فريق الوصل؟ ومنح النصر أملًا في تحقيق شيء ما؟!

ماذا فعل غوران توفاريتش؟

المدرب الصربي تسبب في الهزيمة الأولى للوصل هذا الموسم في الدوري، وعطل مسيرة الفريق نحو حسم مبكر للقب البطولة.

الفكرة كلها أن ذلك حدث أمام جماهير الوصل التي جاءت لملعبها حتى تحتفل بفريقها وتفخر به منتظرين تحقيق لقب دوري دون هزيمة.

لكن جاءت رياح غوران بما لا تشتهيه سفن الوصل وجماهيره، وأنزل بهم هزيمة كبيرة قد تكون منحت النصر بعض الأفكار في المباراة النهائية.