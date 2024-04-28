صلاحيات محدودة.. مدرب ليفربول الجديد لن يقرر مصير محمد صلاح

أكدت تقارير إخبارية قريبة من نادي ليفربول الإنجليزي أن الهولندي أرني سلوت الذي اتفق معه مسؤولو النادي لخلافة يورغن كلوب على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم، سيمارس مهامه بصلاحيات محدودة تختلف جزئيا عن الصلاحيات التامة التي كان يملكها الألماني يورغن كلوب الذي تولى تدريب "الريدز" بين عامي 2015 و2024.

وقالت التقارير ذاتها إن أرني سلوت (45 عاما)، الذي سيتولى تدريب ليفربول بداية من يوليو المقبل، بعد نهاية مهامه الحالية على رأس فينورد روتردام الهولندي، سيكون مدرب فريق كرة القدم فقط وليس مديرا فنيا ورياضيا للفريق مثلما كان كلوب.