ميسي يحقق أرقاما قياسية مذهلة بعد قيادة إنتر ميامي للفوز على ريد بولز

يبدو أن عشق ليونيل ميسي لتحطيم الأرقام القياسية لم ينته بعد؛ إذ قاد فريقه إنتر ميامي لفوز كبير على نيويورك ريد بولز، بنتيجة (6-2)، في المباراة التي جمعتهما، فجر الأحد، بالدوري الأمريكي.

وصنع ميسي 5 أهداف، وسجل هدفا جاءت جميعها في الشوط الثاني، بعدما انتهى الأول بتقدم ريد بولز بهدف نظيف.