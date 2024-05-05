ميسي يحقق أرقاما قياسية مذهلة بعد قيادة إنتر ميامي للفوز على ريد بولز
يبدو أن عشق ليونيل ميسي لتحطيم الأرقام القياسية لم ينته بعد؛ إذ قاد فريقه إنتر ميامي لفوز كبير على نيويورك ريد بولز، بنتيجة (6-2)، في المباراة التي جمعتهما، فجر الأحد، بالدوري الأمريكي.
وصنع ميسي 5 أهداف، وسجل هدفا جاءت جميعها في الشوط الثاني، بعدما انتهى الأول بتقدم ريد بولز بهدف نظيف.
كما تعتبر المساهمة في 6 أهداف بشوط واحد رقما قياسيا جديدا في الدوري الأمريكي، بعدما كان الرقم السابق يتشارك فيه 5 لاعبين بالمساهمة في 5 أهداف.
وشهدت المباراة أيضًا تألق لاعب برشلونة وليفربول السابق، لويس سواريز، الذي سجل ثلاثية.
وقدّم ميسي حتى الآن في الدوري الأمريكي 9 تمريرات حاسمة هذا الموسم، ويتعادل مع سواريز في صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.
كما أصبح ميسي أول لاعب يصل لأكثر من 1200 مساهمة في التاريخ خلال 1058 مباراة.
كما أصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي يسجل 10 أهداف ويصنع مثلها في الموسم ذاته.
هذا الفوز أدى إلى تمديد سلسلة إنتر ميامي الخالية من الهزائم في آخر 6 مباريات؛ إذ بدأت السلسلة بعد الخسارة 0-4 أمام نيويورك في 20 أبريل، والتي لم يلعب فيها ميسي بسبب الإصابة.
ووصل رصيد فريق إنتر ميامي إلى 24 نقطة، ليظل في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الأمريكي، بينما تجمد رصيد ريد بولز عند 17 نقطة في المركز الخامس.