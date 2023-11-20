هل تعرض محمد صلاح للإصابة بعد اقتحام الجماهير ملعب مباراة مصر وسيراليون؟
أثار اقتحام جماهير ليبيريا ملعب المواجهة بين منتخبي مصر وسيراليون، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، قلق الكثيرين خاصة بعد توجه أغلب المشجعين تجاه محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وظهرت الفوضى حوله وشكوك بتعرضه لإصابة.
ولكن خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أكد أن محمد صلاح لم يتعرض لأي أذى بسبب ما حدث.
وقال الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية: "كان لدي حالة من القلق على لاعبي المنتخب بعد اقتحام الجماهير للمباراة من أجل التقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح، ولكن لا توجد أي إصابة للاعب بعد اقتحام بعض المشجعين الملعب وهذا يثبت شعبية لاعب مثله في كل بلاد العالم".
وأضاف: "أبلغت محمد الشناوي، حارس المنتخب، بعد المباراة، أنه يجب أن نصنع له تمثالاً، ويثبت كل يوم أنه رجل فذ، ربنا وفقنا بالشناوي".
وتابع: "الأداء غير الجيد في المباراة، يجب أن نعذر اللاعبين عليه، بسبب السفر والرطوبة، حققنا المراد والهدف وحققنا 6 نقاط".
فيما قال محمد غرابة، مدير منتخب مصر، في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث اعتداء على محمد صلاح، اللقطة كانت في نزول الجماهير، هم شعب طيب جدًا ويحبون ليفربول وآرسنال، وكانت فرصتهم الوحيدة أنهم يرون صلاح، لكن الأمور مرت على خير ولم يحدث شيء".
وأقيمت المباراة بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، التي استضافت اللقاء لأن الملاعب السيراليونية لا تنطبق عليها الاشتراطات الأمنية التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لإقامة مواجهات التصفيات.
وفاز منتخب مصر على جيبوتي بالقاهرة (6-0)، قبل أن يتغلب أمس على سيراليون في ليبيريا (2-0)، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 6 نقاط.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، والتي يستهلها بمواجهة موزمبيق في الـ14 من شهر يناير من العام المقبل.