هل تعرض محمد صلاح للإصابة بعد اقتحام الجماهير ملعب مباراة مصر وسيراليون؟

أثار اقتحام جماهير ليبيريا ملعب المواجهة بين منتخبي مصر وسيراليون، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، قلق الكثيرين خاصة بعد توجه أغلب المشجعين تجاه محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وظهرت الفوضى حوله وشكوك بتعرضه لإصابة.

ولكن خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أكد أن محمد صلاح لم يتعرض لأي أذى بسبب ما حدث.

وقال الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية: "كان لدي حالة من القلق على لاعبي المنتخب بعد اقتحام الجماهير للمباراة من أجل التقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح، ولكن لا توجد أي إصابة للاعب بعد اقتحام بعض المشجعين الملعب وهذا يثبت شعبية لاعب مثله في كل بلاد العالم".