ميتروفيتش يُجبر البليهي على الخروج بعد طرده أمام النصر (فيديو)

وتحصّل البليهي على البطاقة الصفراء الثانية، بعد أن ضرب لاعب النصر بالرأس، ليتمّ إشهار الكارت الأحمر في وجهه.

وحاول البليهي الوقوف رافضًا الخروج من الملعب، إلا أن ميتروفيتش أمسكه من صدره، وأجبره على الخروج.

واستغل النصر طرد البليهي، لينجح أيمن يحيى في تسجيل هدف التعادل من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها برأسه ووضعها في الشباك بالدقيقة 88.