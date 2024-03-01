NBA.. واشنطن ويزاردز يخسر للمرة 13 تواليًا
أحرز أنطوني ديفيز 40 نقطة، وسيطر على 15 كرة مرتدة، وأضاف زميله ليبرون جيمس 31 نقطة ليقودا لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز بعد وقت إضافي على ضيفه واشنطن ويزاردز 134/131 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز دانجيلو راسل 22 نقطة، كما أحرز زميله أوستن ريفز 12 نقطة ليواصل لوس أنجليس ليكرز تألقه بعد فوزه، يوم الأربعاء الماضي، على لوس أنجليس كليبرز بعد أن عوض تأخره بفارق 21 نقطة في الربع الأخير.
وقدم جيمس 9 تمريرات حاسمة لزملائه أيضًا وأصبح على بعد 9 نقاط فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي يسجل 40 ألف نقطة.
وأحرز جوردان بول 34 نقطة لواشنطن ويزاردز منها 20 نقطة في النصف الأول لكن رغم ذلك خسر فريقه للمرة الـ13 على التوالي، وللمرة 19 في آخر 21 مباراة خاضها.
وفي مواجهة أخرى فاز دنفر ناغتس على ضيفه ميامي هيت 103/97، بعدما سجل مايكل بورتر 30 نقطة، وسيطر أيضًا على 11 كرة مرتدة إضافة إلى 18 نقطة سجلها نيكولا يوكيتش الذي قدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه وسيطر على 11 كرة مرتدة.
وخاض دنفر ناغتس النصف الثاني من المباراة دون نجمه جمال موراي نتيجة إصابته بالتواء في الكاحل الأيمن.
وأوقفت الخسارة مسيرة انتصارات ميامي هيت التي استمرت في 5 مباريات متتالية.
وكان بام أديبايو أفضل مسجلي ميامي هيت بـ22 نقطة وسيطر على 8 كرات مرتدة، وأحرز زميله جيمي باتلر 21 نقطة.
وفي مباريات أخرى فاز غولدن ستيت وريورز خارج ملعبه على نيويورك نيكس 110/99، وفاز فينكس صنز على ضيفه هيوستون روكتس 110/105.
وفاز ميلووكي باكس على تشارلوت هورنتس 111/99 على ملعب الأخير.