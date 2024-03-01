NBA.. واشنطن ويزاردز يخسر للمرة 13 تواليًا

أحرز أنطوني ديفيز 40 نقطة، وسيطر على 15 كرة مرتدة، وأضاف زميله ليبرون جيمس 31 نقطة ليقودا لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز بعد وقت إضافي على ضيفه واشنطن ويزاردز 134/131 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز دانجيلو راسل 22 نقطة، كما أحرز زميله أوستن ريفز 12 نقطة ليواصل لوس أنجليس ليكرز تألقه بعد فوزه، يوم الأربعاء الماضي، على لوس أنجليس كليبرز بعد أن عوض تأخره بفارق 21 نقطة في الربع الأخير.

وقدم جيمس 9 تمريرات حاسمة لزملائه أيضًا وأصبح على بعد 9 نقاط فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي يسجل 40 ألف نقطة.

وأحرز جوردان بول 34 نقطة لواشنطن ويزاردز منها 20 نقطة في النصف الأول لكن رغم ذلك خسر فريقه للمرة الـ13 على التوالي، وللمرة 19 في آخر 21 مباراة خاضها.