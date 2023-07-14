تبدد مخاوف إصابة لاعبي كورينثيانز بمتلازمة غيلان باريه
قالت وزارة الصحة في بيرو إن لاعبي كورينثيانز لا يواجهون مخاطر الإصابة بمتلازمة غيلان-باريه بعد زيارة الفريق البرازيلي لمواجهة يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس.
وتم إعلان حالة الطوارئ الصحية في بيرو بعد الزيادة السنوية لأعداد المصابين بالمرض النادر والخطير، حيث يؤثر على الأعصاب ويسبب مشاكل كفقدان الحس والضعف والألم.
وكان فانديرلي لوكسمبورغو مدرب كورينثيانز قد طالب سلطات كرة القدم بنقل مباراة الإياب من بيرو؛ بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وقال لوكسمبورغو عقب مباراة الذهاب: "من سيتحمل المسؤولية إذا حدث شيء خطير؟".
وردت عليه وزارة الصحة في بيرو وقالت إن مرض غيلان-باريه لا ينتقل من شخص لآخر، وإن اللاعبين غير معرضين "لمخاطر العدوى" في بيرو.
وأضافت: "في بيرو لا توجد قيود متعلقة بالمرض، ولا يوجد منع للتجمعات أو الرحلات الداخلية أو الدولية أو المناسبات".
وفاز كورينثيانز 1/0 على يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس في مباراة الذهاب، سجله فيليبي أوغوستو، وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء.