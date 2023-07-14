تبدد مخاوف إصابة لاعبي كورينثيانز بمتلازمة غيلان باريه

وقال لوكسمبورغو عقب مباراة الذهاب: "من سيتحمل المسؤولية إذا حدث شيء خطير؟".

وردت عليه وزارة الصحة في بيرو وقالت إن مرض غيلان-باريه لا ينتقل من شخص لآخر، وإن اللاعبين غير معرضين "لمخاطر العدوى" في بيرو.

وأضافت: "في بيرو لا توجد قيود متعلقة بالمرض، ولا يوجد منع للتجمعات أو الرحلات الداخلية أو الدولية أو المناسبات".

وفاز كورينثيانز 1/0 على يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس في مباراة الذهاب، سجله فيليبي أوغوستو، وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء.