الصين تعاقب ميسي
ألغى المسؤولون الصينيون مباراتين وديتين للأرجنتين كان من المقرر إقامتهما في الدولة الآسيوية بعد عدم لعب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في مباراة ودية أمام فريق هونغ كونغ.
وكان من المقرر أن يواجه بطل العالم، نظيره المنتخب النيجيري في هانغتشو وكوت ديفوار في بكين في مارس المقبل.
وشعر المشجعون في الصين بالغضب عندما لم يلعب قائد الأرجنتين مع ناديه ضد فريق هونغ كونغ، يوم الأحد.
وهتف المشجعون الصينيون الذين دفعوا ما يصل إلى 570 يورو ضد ميسي، وطالبوا بإعادة أموالهم.
ولكن عندما لعب ميسي 30 دقيقة من مباراة ودية لفريقه إنتر ميامي ضد فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني، الأربعاء الماضي، زاد السخط بشكل أكبر في الصين.
واعتذر ميسي للجماهيره الصينية عبر شبكة "ويبو"، بقوله: "آمل أن نتمكن من العودة ولعب مباراة في هونغ كونغ، وآمل أيضا أن أتمكن من العودة إلى الصين في أقرب وقت ممكن، أُحييكم جميعًا".
يأتي ذلك، في الوقت الذي ذكر فيه مكتب هانغتشو الرياضي في منشور على موقع "وي تشات" أن ودية منتخب الأرجنتين التي ألغيت جاءت "في ضوء السبب الذي يعرفه الجميع"، مُضيفًا: "شروط عقد الحدث غير ناضجة وقد تقرر إلغاء الحدث".