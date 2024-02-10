الصين تعاقب ميسي

ألغى المسؤولون الصينيون مباراتين وديتين للأرجنتين كان من المقرر إقامتهما في الدولة الآسيوية بعد عدم لعب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في مباراة ودية أمام فريق هونغ كونغ.

وكان من المقرر أن يواجه بطل العالم، نظيره المنتخب النيجيري في هانغتشو وكوت ديفوار في بكين في مارس المقبل.

وشعر المشجعون في الصين بالغضب عندما لم يلعب قائد الأرجنتين مع ناديه ضد فريق هونغ كونغ، يوم الأحد.

وهتف المشجعون الصينيون الذين دفعوا ما يصل إلى 570 يورو ضد ميسي، وطالبوا بإعادة أموالهم.