الموافقة على "طلب عاجل" لريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ

إذاعة كادينا كوبي الإسبانية قالت إن نادي ريال مدريد وجّه طلبًا عاجلا لرابطة الدوري الإسباني باللعب ضد ريال سوسيداد يوم الجمعة 26 أبريل، بدلا من يوم السبت 27.

وعلل ريال مدريد طلبه بأن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ ستكون يوم الثلاثاء 30 أبريل، ويأمل الفريق الملكي بأن يكون أمامه وقت كاف للاستعداد لمواجهة الفريق البافاري.

وبالفعل استجابت رابطة الدوري الإسباني لطلب ريال مدريد، وستقام المباراة، على استاد أنويتا يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل بدلاً من السبت.

وفي نفس السياق قررت الرابطة أيضاً تعديل موعد مباراة برشلونة وفالنسيا من السبت إلى الإثنين.

كما قررت الرابطة تغيير موعد مباراة ألميريا وخيتافي لتقام يوم السبت الساعة 4:15 عصراً بالتوقيت المحلي بدلاً من الجمعة.