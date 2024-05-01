رفض منحها لأي شخص.. نجم الهلال يكشف عن هدية خاصة لزوجته (فيديو)

أكد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا مهاجم الهلال السعودي أنه سيقدم قميص مباراة الفوز في نصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد (2 ـ 1) لزوجته، مؤكدا رفضه منح القميص الذي خاض به مباراة الاتحاد إلى أي شخصٍ كان.

وعقب المباراة، قال مالكوم الذي كان وراء هدف الهلال الأول الذي سجله ميشيل: "هذا القميص من أجل زوجتي فقط".

وأعرب النجم البرازيلي عن سعادته الكبيرة، بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، مضيفا أنه وزملاءه سيعملون على الظفر بلقب جديد بعد السوبر، وبعد السير في طريق التتويج بلقب دوري روشن للمحترفين.