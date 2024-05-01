رفض منحها لأي شخص.. نجم الهلال يكشف عن هدية خاصة لزوجته (فيديو)
أكد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا مهاجم الهلال السعودي أنه سيقدم قميص مباراة الفوز في نصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد (2 ـ 1) لزوجته، مؤكدا رفضه منح القميص الذي خاض به مباراة الاتحاد إلى أي شخصٍ كان.
وعقب المباراة، قال مالكوم الذي كان وراء هدف الهلال الأول الذي سجله ميشيل: "هذا القميص من أجل زوجتي فقط".
وأعرب النجم البرازيلي عن سعادته الكبيرة، بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، مضيفا أنه وزملاءه سيعملون على الظفر بلقب جديد بعد السوبر، وبعد السير في طريق التتويج بلقب دوري روشن للمحترفين.
واعترف مالكوم قائلا: "عانينا كثيراً خاصة بعد طرد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لكننا عرفنا كيف نتعامل مع اللحظات الصعبة، ويهمنا الفوز بالكأس مهما كان الخصم بالنهائي" مضيفا: "الهلال لا يهمه من سيواجه، سواء النصر أو الخليج؛ حيث أن الهدف الأساسي هو التتويج باللقب."
وفي تصريحات لشبكة قنوات (SSC)، أشاد مالكوم دي أوليفيرا بأداء زملائه اللاعبين قائلا: "جميع نجوم الهلال كانوا متحدين، يركضون ويقاتلون داخل أرضية الملعب، دون النظر إلى أسمائهم أو قيمتهم في عالم الساحرة المستديرة، هذه روح الفريق الجماعية."
وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي عقبة الاتحاد في المربع الذهبي، بهدفين مقابل واحد حيث ينتظر في النهائي الفائز من مباراة النصر والخليج التي تدور الأربعاء.