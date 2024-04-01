تعليق أنشيلوتي على شكوى غوارديولا

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الشكوى التي أفصح عنها بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل مواجهتهما المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بشأن ضيقه من جدول المباريات وتتابعها؛ ما قد يؤثر على فريقه.

ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد في مواجهة معتادة في السنوات الأخيرة بمرحلة دور الثمانية من البطولة يوم الثلاثاء 9 أبريل في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال غوارديولا في شكواه: "نلعب مع أستون فيلا الجولة المقبلة في التاسعة والربع مساء الأربعاء، ثم أمام كريستال بالاس السبت في الواحدة والنصف ظهرًا، ثم سنسافر إلى مدريد من أجل مواجهة الثلاثاء، بينما سيكون أمام ريال مدريد 9 أيام للاستعداد".

وأضاف: "كنت أتمنى أن أطلب تقديم موعد المباريات ولو يوما واحدا، ولكن هذا أمر غير ممكن في الوقت الحالي، والفارق كبير في الأيام بين استعداد الفريقين".