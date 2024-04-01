تعليق أنشيلوتي على شكوى غوارديولا
رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الشكوى التي أفصح عنها بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل مواجهتهما المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بشأن ضيقه من جدول المباريات وتتابعها؛ ما قد يؤثر على فريقه.
ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد في مواجهة معتادة في السنوات الأخيرة بمرحلة دور الثمانية من البطولة يوم الثلاثاء 9 أبريل في ملعب "سانتياغو برنابيو".
وقال غوارديولا في شكواه: "نلعب مع أستون فيلا الجولة المقبلة في التاسعة والربع مساء الأربعاء، ثم أمام كريستال بالاس السبت في الواحدة والنصف ظهرًا، ثم سنسافر إلى مدريد من أجل مواجهة الثلاثاء، بينما سيكون أمام ريال مدريد 9 أيام للاستعداد".
وأضاف: "كنت أتمنى أن أطلب تقديم موعد المباريات ولو يوما واحدا، ولكن هذا أمر غير ممكن في الوقت الحالي، والفارق كبير في الأيام بين استعداد الفريقين".
من جانبه، قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، عقب حسم ريال مدريد مباراته أمام أتلتيك بلباو، بالفوز بهدفين دون رد في الدوري الإسباني، مساء الأحد: "أعرف تلك المشاكل جيداً، نعم هي مُعقدة في الدوري الإنجليزي، لكن هذه هي كرة القدم الحديثة، لهذا نحن نحظى بأفضلية صغيرة، لكن ذلك لن يحسم المقابلة بشكل نهائي".
وأضاف: "علينا الاستفادة من هذه الأفضلية التي نتمتع بها في الدوري الإسباني، بلعب المباراة المحلية قبل مدة طويلة من المباراة القارية".
وشدد المدرب الإيطالي: "يجب أن نفوز بجميع المباريات المتبقية لنا هذا الموسم، فلا تزال كل الخيارات مفتوحة في الليغا، واللقب لم يحسم".
وتقوم رابطة الدوري الإسباني عادةً بإقامة مباريات الأندية المشاركة في المسابقات القارية أيام الجمعة أو السبت، بينما لا يضع مسؤولو الدوري الإنجليزي هذا الأمر في الحسبان، ويقومون أحياناً كثيرة بجدولة المباريات المحلية للأندية المشاركة في أوروبا خلال وقت متأخر من مساء السبت، أو يوم الأحد، الأمر الذي يؤثر بالسلب على استعدادهم البدني والجسدي للمباراة القارية.