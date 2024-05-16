هدده بقطع أذنيه.. أليغري يهاجم صحفيًّا بعد التتويج بكأس إيطاليا

هدده بقطع أذنيه.. أليغري يهاجم صحفيًّا بعد التتويج بكأس إيطاليا
يبدو أن ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، كان خارجًا عن السيطرة وفاقدًا لأعصابه بشكل كبير، رغم فوز فريقه بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا، مساء الأربعاء، إذ قام بسلسلة من التصرفات غير اللائقة.
وبدأ أليغري سلوكه المنفلت قبل صافرة النهاية، حيث احتج على الحكام بشكل مبالغ فيه، ما أدى إلى طرده، وبعد اللقاء، واصل سلوكه العدواني، حيث قام بالانفعال على المدير النادي الرياضي للنادي كريستيانو جيونتولي، وبدا وكأنّه يطرده من الملعب.
وكان الأمر الأكثر عداونية هو تهديده لمدير صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، جيدو فاكيو، تصاعدت الأمور عندما واجه أليغري، الصحفي فاكياجو، في طريقه لغرفة المؤتمرات الصحفية، حيث شتمه وهدده بالإيذاء.
وقال جيدو فاكيو، إن أليغري قال له "سوف أعثر عليك وأقطع كلتا أذنيك.. فلتقم بنشر الحقيقة بصحيفتك لا ما يقوله لك النادي، ستجدني أنتظرك وسألْكم وجهك القذر".
وحاولت غابرييلا رافيزوتي، مسؤولة العلاقات العامة في يوفنتوس، مساعدة مسؤول من رابطة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بالسيطرة على أليغري وإقناعه بدخول قاعة المؤتمر الصحفي.
وسجل الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس هدفاً قاد به فريقه للفوز على أتالانتا 1-0 في نهائي كأس إيطاليا 2024.
وباتت هذه الكأس أول بطولة يحققها يوفنتوس منذ 3 سنوات، حين فاز في نهائي الكأس ذاتها 2-1 على أتالانتا أيضاً، ليواصل فريق مدينة تورينو سطوته في البطولة المحلية.
كما أصبح لقب كأس إيطاليا 2024 هو الـ15 في تاريخ اليوفي الأكثر تتويجًا باللقب، ليوسع الفارق مع إنتر ميلان وروما الثاني والثالث في قائمة التتويجات إلى 6 ألقاب.
وأصبح أليغري بذلك أول مدرب في التاريخ يفوز بكأس إيطاليا 5 مرات، متجاوزًا سفين جوران إريكسون وروبرتو مانشيني، صاحبي الـ4 ألقاب.