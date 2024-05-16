هدده بقطع أذنيه.. أليغري يهاجم صحفيًّا بعد التتويج بكأس إيطاليا

يبدو أن ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، كان خارجًا عن السيطرة وفاقدًا لأعصابه بشكل كبير، رغم فوز فريقه بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا، مساء الأربعاء، إذ قام بسلسلة من التصرفات غير اللائقة.

وبدأ أليغري سلوكه المنفلت قبل صافرة النهاية، حيث احتج على الحكام بشكل مبالغ فيه، ما أدى إلى طرده، وبعد اللقاء، واصل سلوكه العدواني، حيث قام بالانفعال على المدير النادي الرياضي للنادي كريستيانو جيونتولي، وبدا وكأنّه يطرده من الملعب.

وكان الأمر الأكثر عداونية هو تهديده لمدير صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، جيدو فاكيو، تصاعدت الأمور عندما واجه أليغري، الصحفي فاكياجو، في طريقه لغرفة المؤتمرات الصحفية، حيث شتمه وهدده بالإيذاء.