سبالينكا تواجه صديقتها المقربة بادوسا في "رولان غاروس"

تلتقي الصديقتان المقربتان أرينا سبالينكا القادمة من روسيا، والإسبانية باولا بادوسا، في الدور الثالث من منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم السبت.

وستكون هذه سابع مواجهة بين اللاعبتين، وثالث مباراة تجمع بينهما خلال العام الحالي، بينما كان الفوز في آخر أربع مواجهات من نصيب سبالينكا بطلة فرنسا المفتوحة مرتين.

وعن اللقاء، قالت سبالينكا: "من الصعب دوما اللعب في مواجهة صديقتك. ويمكنني القول أفضل صديقة على مستوى البطولات.

"من الصعب دوما هذا، لكننا نعرف كيف نتعامل مع الأمر. نعرف كيف نفرق بين الملعب والحياة. لذا تكون دوما معركة كبيرة ومنافسة كبيرة في مواجهتها. دائما أستمتع باللعب أمامها".