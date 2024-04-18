مدرب آرسنال يعترف بخطأ قاتل تسبب في الإقصاء من دوري الأبطال

اعترف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي، بأن فريقه ارتكب "خطأ قاتلا" كان وراء توديعه مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، في ربع النهائي الأربعاء.

وقال أرتيتا عقب المباراة: "اليوم ارتكبنا خطأ في منطقة الجزاء، خطأ كبيرا، ومنحنا بايرن ميونخ الهدف، الآن حان وقت التماسك مع اللاعبين، فهم بحاجة إلى الدعم، وهم السبب في خوضنا تلك الرحلة".

وبدت خيبة الأمل على ميكيل أرتيتا واضحة بعد خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر السقوط أمام بايرن ميونخ 1-0 على ملعب أليانز أرينا، اليوم الأربعاء، في لقاء الإياب.

وقال المدرب الإسباني "في الوقت الراهن الشعور السائد في غرف الملابس هو خيبة الأمل الشديدة، لا أستطيع إيجاد الكلمات المناسبة لهم، كنت أتمنى أن أملك الكلمات"، مضيفا: "علينا تخطي ذلك، حاولنا أمام فريق يملك الكثير من الخبرة، وعلى مدار المباراتين كانت الفوارق بسيطة للغاية، لكن هناك لحظات كنا الطرف الأفضل، ولكن منحناهم هدفين، وهذه أفضلية كبيرة أن تقدمها لهم".

وتحدث أرتيتا على تطور آداء آرسنال، مؤكدا أن "الفريق غاب عن دوري الأبطال لمدة 7 سنوات، وفي أول مشاركة أصبح هدفنا الوصول إلى نصف النهائي والمباراة النهائية، أردنا ذلك بشدة، ولكن شاهدنا أن الأمر تطلب 6 أو 7 سنوات مع فرق أخرى للوصول إلى تلك المرحلة، كنا قريبين للغاية، هذه حقيقة".

وينكب آرسنال بعد الخروج من دوري الأبطال على مواجهة ولفرهامبتون، السبت، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف البقاء في كوكبة المراهنة على اللقب.