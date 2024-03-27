ميسي يتحدث عن موعد الاعتزال وصدمة برشلونة (فيديو)

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن العديد من الأمور التي تخص رحلته مع عالم كرة القدم، أبرزها صدمة رحيله عن برشلونة، وتفكيره في الاعتزال حال عدم التتويج بلقب كأس العالم 2022

وقاد ميسي منتخب بلاده للتويج بكأس العالم الأخيرة، وذلك بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

وقال ميسي في تصريحات عبر بودكاست "Big Time"، مع الإعلامي عمرو أديب: "كانت بطولة استمتعت بها كثيرًا، كان شعورًا رائعًا بالنسبة لنا باستثناء الضربة القاضية التي تعرضنا لها في المباراة الأولى (الخسارة أمام السعودية) والأيام اللاحقة لها، أريد الاحتفاظ بتلك اللحظات، المكان والتوقيت، لحظة فوزنا باللقب ورفع الكأس".

وأضاف: "لقد كان شيئًا لا يمكن نسيانه، بالنسبة لنا، اللاعبون والمدرب والجماهير وأسرنا والبلاد بأكملها، سيظلون في الذاكرة إلى الأبد، كنت سأعتزل اللعب دوليًا لو لم نفز بتلك البطولة، خاصة أنني كنت على مقربة من اتخاذ خطوة أخرى في مسيرتي وهي تغيير النادي".