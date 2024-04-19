ريال مدريد يتلقى دفعة هائلة قبل الكلاسيكو

وتتجه أنظار محبي كرة القدم نحو ملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الذي سيُقام يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي تلقى نبأ سارًا قبيل مواجهة برشلونة، ويخص لاعبه فينيسيوس جونيور.

وعانى فيني من انزعاجات عضلية بعد نهاية مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ولم يشارك في تدريبات أمس الخميس، مع زملائه الذين خاضوا مواجهة السيتي مساء الأربعاء الماضي.

وقام المدرب الإيطالي بتقييم حالة لاعبيه البدنية، اليوم الجمعة، وتم التأكد من تعافي فينيسيوس من الانزعاج العضلي.

وشارك فينيسيوس في التدريب بشكل طبيعي، وسيكون ضمن قائمة الفريق للكلاسيكو.

ولم يشارك داني كارفاخال في التدريب الجماعي، اليوم الجمعة، وتدرب في صالة الألعاب الرياضية، ولكنه جاهز للمشاركة.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من غيابه عن تدريب الجمعة، إلا أنه سيتدرب مع الفريق يوم السبت، وسيكون جاهزًا للكلاسيكو.