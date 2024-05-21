بوكيتينو يرحل رسميًا عن تدريب تشيلسي

ورغم أن تشيلسي بدأ الموسم بشكل سيئ ووجد نفسه في النصف السفلي من الترتيب رغم إنفاقه أكثر من أي نادٍ في أوروبا، إلا أن بوكيتينو تمكن من قيادة النادي اللندني إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكثرت التكهنات بشأن رحيل المدرب السابق لباريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير بعد عام واحد فقط من توليه المسؤولية، لكن بوكيتينو ظل صامتًا بشأن الحديث عن مستقبله عندما سئل بعد المباراة الأخيرة للموسم يوم الأحد الماضي.

وقال بوكيتينو في بيان رسمي: "شكرًا لملاك نادي تشيلسي والمديرين الرياضيين حول فرصة أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي، والفريق في مركز جيد للمضي قدمًا في الدوري الإنجليزي وأوروبا في الأعوام المقبلة".