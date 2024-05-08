دورتموند يهزم سان جيرمان في باريس ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
بلغ بوروسيا دورتموند الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزا مستحقا على مضيفه باريس سان جيرمان (1 ـ 0)، مساء الثلاثاء، مكررا إنجازه منذ أسبوع على ملعبه "سيغنال إدونا بارك".
وعلى ملعب حديقة الأمراء بباريس، استطاع بوروسيا دورتموند، المتعثر في الدوري الألماني باحتلاله المركز الخامس قبل جولتين من نهاية السباق، أن يتحلى بالكثير من الواقعية والشجاعة ليفرض سيطرته على رفاق النجم كيليان مبابي على امتداد المباراة.
وبعد شوط أول خيم عليه التعادل السلبي، نجح المدافع ماتس هوملز في تحقيق الهدف الأول لدورتموند وذلك مطلع الدقيقة 50 من المباراة بعد ضربة ركنية نفذها جوليان براندت وتلقاها هوملز بضربة رأسية سكنت شباك جيان لويجي دوناروما حارس مرمى فريق العاصمة الفرنسية.
وحاول لاعبو المدرب الإسباني لويس إنريكي معادلة النتيجة عندما أطلق نونو مينديز تسديدة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 60 لكنها ارتطمت بالقائم، وواصل مبابي سعيه المحموم للعودة بفريقه في المباراة لكنه تسديدته القوية من مدى قريب ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 86.
وبعدها بدقيقة واحدة، أطلق فيتينيا تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكنها ارتطمت بالقائم الذي أنقذ مرمى دورتموند للمرة الثالثة في المباراة، قبل أن يطلق الإيطالي أورساتو حكم المباراة صافرة النهاية بتأهل بوروسيا دورتموند للمرة الثالثة في تاريخه للمباراة النهائية فيما فشل الفريق الباريسي في التأهل والمراهنة من جديد على التتويج بطلا لأوروبا.
ويلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو حزيران المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ التي تقام غدا الأربعاء بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد عسل - تحري