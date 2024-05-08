دورتموند يهزم سان جيرمان في باريس ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ بوروسيا دورتموند الألماني نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزا مستحقا على مضيفه باريس سان جيرمان (1 ـ 0)، مساء الثلاثاء، مكررا إنجازه منذ أسبوع على ملعبه "سيغنال إدونا بارك".

وعلى ملعب حديقة الأمراء بباريس، استطاع بوروسيا دورتموند، المتعثر في الدوري الألماني باحتلاله المركز الخامس قبل جولتين من نهاية السباق، أن يتحلى بالكثير من الواقعية والشجاعة ليفرض سيطرته على رفاق النجم كيليان مبابي على امتداد المباراة.

وبعد شوط أول خيم عليه التعادل السلبي، نجح المدافع ماتس هوملز في تحقيق الهدف الأول لدورتموند وذلك مطلع الدقيقة 50 من المباراة بعد ضربة ركنية نفذها جوليان براندت وتلقاها هوملز بضربة رأسية سكنت شباك جيان لويجي دوناروما حارس مرمى فريق العاصمة الفرنسية.