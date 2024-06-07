رسميًا.. فهد بن نافل يترشح لرئاسة الهلال
أعلن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن ترشحه لرئاسة النادي خلال الانتخابات القادمة.
وتنتهي ولاية فهد بن نافل، الذي كان تولى مهمة رئاسة النادي في العام الماضي في شهر يونيو الحالي، قبل أن يعلن ترشحه لولاية جديدة.
ونشر فهد بن نافل تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، قال فيها: "أعتز وزملائي أعضاء مؤسسة الهلال الرياضية غير الربحية الترشّح في الانتخابات الحالية، لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي الذي تحظى به المملكة بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله".
وتابع فهد بن نافل قائلا: "خدمة رياضة الوطن عبر نادي الهلال شرف، آمل أن يقترن بتحقيق تطلعات وآمال كافة الجماهير العزيزة".
وكان يزيد أبونيان، عضو الجمعية العمومية للهلال، أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي خلفًا لفهد بن نافل، لكنه أكد أن تقديم ترشحه لن يتم إلا في حال عدم ترشح الرئيس الحالي للنادي.
وقال أبونيان عبر منصة إكس: "بعد التوكل على الله، وفي حال عدم رغبة أخي فهد بن نافل تجديد فترة رئاسته وهو ما نطالب به ونشدد عليه ونأمله، أعلن عن عزمي الترشح لرئاسة نادي الهلال".
جدير بالذكر أن الهلال نجح في التتويج بثلاث بطولات وهم كأس السوبر، وبطولة الدوري السعودي، وأخيرًا كأس خادم الحرمين الشريفين.