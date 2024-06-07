رسميًا.. فهد بن نافل يترشح لرئاسة الهلال

أعلن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن ترشحه لرئاسة النادي خلال الانتخابات القادمة.

وتنتهي ولاية فهد بن نافل، الذي كان تولى مهمة رئاسة النادي في العام الماضي في شهر يونيو الحالي، قبل أن يعلن ترشحه لولاية جديدة.

ونشر فهد بن نافل تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، قال فيها: "أعتز وزملائي أعضاء مؤسسة الهلال الرياضية غير الربحية الترشّح في الانتخابات الحالية، لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي الذي تحظى به المملكة بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله".

وتابع فهد بن نافل قائلا: "خدمة رياضة الوطن عبر نادي الهلال شرف، آمل أن يقترن بتحقيق تطلعات وآمال كافة الجماهير العزيزة".