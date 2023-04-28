ما هي تقنية "العلاج الإيقاعي" التي يلجأ إليها لاعبو ريال مدريد؟ (صور)

ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تقنية الاستشفاء الغريبة لدى لاعبي ريال مدريد، والتي تسمى العلاج الإيقاعي، من بين الكثير من طرق العلاج في النادي تعد هذه الطريقة الأفضل.

وشرحت الصحيفة طريقة تقنية "العلاج الإيقاعي"، وكشفت أن اللاعب يستخدم جهازا يطبق سلسلة من الضربات المنتظمة والحيوية على النسيج الضام للعضلة.

وبينت أن الميزة الكبيرة من هذه الأجهزة هي أن اللاعب يستطيع استخدامها بنفسه، كي يحصل على أفضل صورة للاستشفاء.