ما هي تقنية "العلاج الإيقاعي" التي يلجأ إليها لاعبو ريال مدريد؟ (صور)
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الطريقة الجديدة التي يلجأ إليها لاعبو فريق ريال مدريد من أجل الاستشفاء البدني بعد المباريات.
ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تقنية الاستشفاء الغريبة لدى لاعبي ريال مدريد، والتي تسمى العلاج الإيقاعي، من بين الكثير من طرق العلاج في النادي تعد هذه الطريقة الأفضل.
وشرحت الصحيفة طريقة تقنية "العلاج الإيقاعي"، وكشفت أن اللاعب يستخدم جهازا يطبق سلسلة من الضربات المنتظمة والحيوية على النسيج الضام للعضلة.
وبينت أن الميزة الكبيرة من هذه الأجهزة هي أن اللاعب يستطيع استخدامها بنفسه، كي يحصل على أفضل صورة للاستشفاء.
يذكر أن ريال مدريد يستعد لاستقبال مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع من مايو/أيار المقبل، ويرغب في الاستشفاء قبل المباراة والدخول بحالة بدنية جيدة.
ويحتل الفريق الملكي حاليا المركز الثاني في الدوري ويتأخر بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر بعد 31 مباراة، ويتقدم بنقطتين على أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب.
ويلتقي فريق أنشيلوتي أيضا مع ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع في الدوري يوم الثلاثاء المقبل، ما يتطلب بقاء الحالة البدنية للاعبي ريال مدريد في حالة طيبة.