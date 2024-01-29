هل قدم حازم إمام استقالته من اتحاد الكرة المصري؟
يواجه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم، انتقادات لازعة، عقب خروج مصر من بطولة أمم أفريقيا على يد الكونغو الديموقراطية.
وخسر المنتخب الفائز باللقب القاري سبع مرات في رقم قياسي غير مسبوق 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في سان بيدرو.
وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن حازم إمام تحدث مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن رغبته بعدم الاستمرار والاستقالة.
وأكدت المصادر أن أشرف صبحي رفض استقالة حازم إمام، مطالبًا إياه بتأجيلها، لحين التحقيق الذي سيجرى معه برفقة جمال علام فور العودة إلى مصر مباشرة.
وودعت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الستة عشر أمس الأحد.
ولم تحقق الكونغو الديمقراطية الفوز على مصر في مباراة بكأس الأمم منذ 50 عاما، وتحديدا في الدور قبل النهائي عندما واصلت طريقها حتى تحقيق اللقب في 1974.
وهذا التعادل الرابع للفريقين في ساحل العاج هذا العام، بينما تعادلت مصر للمرة السادسة على التوالي منذ البطولة الأخيرة في الكاميرون وخامس مباراة على التوالي تمتد لأشواط إضافية في أدوار خروج المغلوب.