هل قدم حازم إمام استقالته من اتحاد الكرة المصري؟

وخسر المنتخب الفائز باللقب القاري سبع مرات في رقم قياسي غير مسبوق 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في سان بيدرو.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن حازم إمام تحدث مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن رغبته بعدم الاستمرار والاستقالة.

وأكدت المصادر أن أشرف صبحي رفض استقالة حازم إمام، مطالبًا إياه بتأجيلها، لحين التحقيق الذي سيجرى معه برفقة جمال علام فور العودة إلى مصر مباشرة.