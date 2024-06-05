نجما العين والهلال ينافسان رونالدو على جائزة "أجمل لحظة" بدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن استحداث جائزة شرفية جديدة يتم منحها للاعب صاحب "أجمل لحظة" خلال النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو يتضمن أبرز اللقطات وأجمل الأهداف خلال نسخة موسم 2023 ـ 2024 من دوري أبطال آسيا والتي توج بها العين الإماراتي موسمه القاري الرائع بفوزه على يوكوهاما الياباني بنتيجة (6 ـ 3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتنافس عدة نجوم من الأندية التي شاركت في دوري الأبطال على الفوز بجائزة "أجمل لحظة" التي سيتم التصويت عليها من قبل الجمهور من خلال رابط على حسابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في منصات التواصل.

وفي اللحظات المميزة من النسخة الماضية للمسابقة، والتي سيختار الجمهور أجملها، يظهر هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المميز ضد الدحيل القطري، فضلا عن لمسة لاعب وسط الهلال السعودي سالم الدوسري بهدفه المخادع في مرمى نافباخور.

أما سفيان رحيمي فقد ظهر بحملته الرائعة التي قاد بها العين لإحراز اللقب القاري على حساب يوكوهاما الياباني، كما شهد الاستفتاء تواجد مجموعة من الأهداف واللقطات أبرزها تتويج العين باللقب القاري.