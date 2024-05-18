موعد نزال فيوري وأوسيك والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق عالم الملاكمة نزالا ناريا سيجمع بين البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني ألكسندر أوسيك، عندما يصطدمان في حلبة "المملكة أرينا" بالرياض، في أوّل نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل، منذ 25 عامًا، في مواجهة أطلق عليه ترويجياً "نزال حلبة النار"، مساء اليوم السبت.
وسيسجل الفائز من نزال "حلبة النار" بين تايسون فيوري، وأولكسندر أوسيك كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بـ4 أحزمة عالمية، كما سيحافظ على سجله خالياً من الهزائم.
ويحمل فيوري، البالغ 35 عاماً، لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، فيما أحرز منافسه الأوكراني البالغ 37 عاماً ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى وهي: الاتحاد الدولي للملاكمة، رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.
وكان أوسيك توج في السعودية سابقا أمام البريطاني أنتوني جوشوا، بينما تغلب فيوري على الكاميروني فرانسيس نغانو.
ومن المنتظر أن يبدأ الحدث في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.
ولمشاهدة النزال المثير بين فيوري، وأوسيك من العالم العربي، يجب الاشتراك في منصة "WeBook" عبر ميزة بث الفيديو المباشر بنظام الدفع حسب المشاهدة.
ومن داخل السعودية توفر منصة Stc TV البث المباشر للحدث، وحول العالم هناك أكثر من منصة حصلت على حقوق بث النزالات وهي Dazn، ESPN، Sky Sports Box Office، TNT Sports Box Office، Amazon Prime.