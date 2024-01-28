الموعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد
ينتظر عشاق كرة القدم الآسيوية، عودة منافسات بطولة كأس آسيا لخوض مباريات دور الـ16، والتي تشهد ظهور أول ممثل عربي في هذا الدور، عندما تواجه الإمارات منتخب طاجيكستان، بينما تواجه أستراليا منتخب إندونيسيا في المباراة الأولى.
وتستمر منافسات مسابقة كأس الأمم الأفريقية لحساب دور الـ16، ويخوض المنتخب المصري مواجهة قوية مع نظيره الكونغو الديمقراطية، بينما تواجه غينيا منتخب غينيا الاستوائية في المباراة الأولى.
وعلى الصعيد الأوروبي، تستمر منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي؛ إذ يواجه ليفربول نظيره نوريتش سيتي بالدور الرابع للبطولة.
القنوات الناقلة لكأس آسيا:
تنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قناتي بي إن سبورتس، والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية فقط عبر قناتي أبوظبي الرياضية وssc السعودية.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، مع الإشارة إلى أن المباريات بتوقيت مكة المكرمة:
كأس آسيا:
أستراليا VS إندونيسيا - 02:30 - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq
طاجيكستان VS الإمارات - 07:00 مساء - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq.
كأس أمم أفريقيا:
غينيا الاستوائية VS غينيا - 8:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.
مصر VS جمهورية الكونغو - 11:00 مساء - beIN SPORTS MAX2.
الدوري الإسباني:
سيلتا فيغو VS جيرونا - 04:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
قادش VS أتلتيك بلباو - 06:15 مساء - beIN SPORTS HD3.
إشبيلية VS أوساسونا - 08:30 - مساء - beIN SPORTS HD3.
أتلتيكو مدريد VS فالنسيا - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
الدوري الإيطالي:
جنوى VS ليتشي - 02:30 مساء - AD SPORTS Premium 1.
هيلاس فيرونا VS فروسينوني - 05:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
مونزا VS ساسولو - 05:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
لاتسيو VS نابولي - 08:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
فيورنتينا VS إنتر ميلان - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري الألماني:
يونيون برلين × دارمشتات - 05:30 مساء - beIN SPORTS HD.
بوروسيا دورتموند × بوخوم 08:30 مساء - beIN SPORTS HD.
الدوري الفرنسي:
باريس سان جيرمان VS ستاد بريست - 10:45 مساء - beIN SPORTS HD.
كأس الاتحاد الإنجليزي:
وست بروميتش ألبيون VS وولفرهامبتون - 02:45 مساء - beIN SPORTS HD
واتفورد VS ساوثهامبتون - 05:00 مساء - beIN SPORTS HD.
ليفربول VS نوريتش سيتي - 05:00 مساء - beIN SPORTS HD.
نيوبورت كاونتي VS مانشستر يونايتد - 07:30 مساء - beIN SPORTS HD.