الموعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد

ينتظر عشاق كرة القدم الآسيوية، عودة منافسات بطولة كأس آسيا لخوض مباريات دور الـ16، والتي تشهد ظهور أول ممثل عربي في هذا الدور، عندما تواجه الإمارات منتخب طاجيكستان، بينما تواجه أستراليا منتخب إندونيسيا في المباراة الأولى.

وتستمر منافسات مسابقة كأس الأمم الأفريقية لحساب دور الـ16، ويخوض المنتخب المصري مواجهة قوية مع نظيره الكونغو الديمقراطية، بينما تواجه غينيا منتخب غينيا الاستوائية في المباراة الأولى.

وعلى الصعيد الأوروبي، تستمر منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي؛ إذ يواجه ليفربول نظيره نوريتش سيتي بالدور الرابع للبطولة.

القنوات الناقلة لكأس آسيا:

تنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قناتي بي إن سبورتس، والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية فقط عبر قناتي أبوظبي الرياضية وssc السعودية.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، مع الإشارة إلى أن المباريات بتوقيت مكة المكرمة: