حازم إمام يعلّق على تأخير حسم عقوبة كهربا

وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري "كهربا" بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه (32366 دولارًا)، بعدما اشتكى الغريم الزمالك من "سوء سلوك اللاعب بترديد هتافات مع جماهير الأهلي" بعد لقاء قمة بين الفريقين بالدوري في يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهى بفوز الأهلي 3-صفر.

كما عُوقب الأهلي بغرامة قدرها 200 ألف جنيه لما بدر من جماهيره من سباب.

وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، لينتظر قرار لجنة الانضباط، وقال النادي الأحمر إن الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير إن اتحاد الكرة لن ينظر في الاستئناف أو يعلن العقوبة، إلا بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري المزمعة إقامته في الإمارات يوم 5 مايو المقبل.

وأكد شوبير أن "كهربا" يمكنه المشاركة رسميًا في مباراة السوبر المقبلة بشكل طبيعي، مطالبًا جميع الأطراف بالهدوء.

ورد حازم إمام على اتهام اتحاد الكرة بالتأخر في إعلان العقوبة، قائلًا: "والله العظيم الاتحاد مالوش دعوة بالموضوع".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إن كان في قرارات لجنة الانضباط أو قرارات لجنة الاستئناف وكل لجنة يقودها قضاة محترمون وقرارتهم مستقلة".