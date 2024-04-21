ليفربول يتخطى فولهام ويواصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

سجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ 10 فبراير شباط الماضي بتسديدة قوية في الدقيقة 32.

وأدرك تيموثي كاستاني لاعب فولهام التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة بجانب القدم سكنت الشباك.

لكن خرافنبرخ جعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 53 عندما أطلق تسديدة من القائم البعيد محرزا هدفه الأول في الدوري، قبل أن يختتم جوتا التسجيل في الدقيقة 72.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف خلف آرسنال ولكل منهما 74 نقطة قبل خمس مباريات على النهاية، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 73 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة.