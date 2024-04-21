ليفربول يتخطى فولهام ويواصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي
فاز ليفربول 3-1 على مضيفه فولهام بفضل أهداف ترينت ألكسندر أرنولد ورايان خرافنبرخ وديوجو جوتا ليتساوى في رصيد النقاط مع آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
سجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ 10 فبراير شباط الماضي بتسديدة قوية في الدقيقة 32.
وأدرك تيموثي كاستاني لاعب فولهام التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة بجانب القدم سكنت الشباك.
لكن خرافنبرخ جعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 53 عندما أطلق تسديدة من القائم البعيد محرزا هدفه الأول في الدوري، قبل أن يختتم جوتا التسجيل في الدقيقة 72.
ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف خلف آرسنال ولكل منهما 74 نقطة قبل خمس مباريات على النهاية، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 73 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة.
ثنائية ماتيتا تمنح كريستال بالاس فوزا كبيرا 5-2 على وست هام
سجل جان-فيليب ماتيتا هدفين ليحقق كريستال بالاس فوزا ساحقا 5-2 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد من بينها أربعة أهداف في غضون 31 دقيقة تتضمن ضربة خلفية مزدوجة عن طريق إبريتشي إيزي.
ويحتل بالاس المركز 14 في جدول الترتيب متقدما بفارق 11 نقطة عن منطقة الهبوط، بينما توقف رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز الثامن، لكن الفريقين اللذين يسبقانه مباشرة في الترتيب، وهما نيوكاسل ومانشستر يونايتد، لهما 50 نقطة مع مباراتين مؤجلتين.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: