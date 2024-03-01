بعد الإساءة العنصرية.. ريال مدريد وفينيسيوس يعودان إلى فالنسيا
سيتوجه ريال مدريد إلى فالنسيا، بعد غد السبت؛ بحثا عن تشديد قبضته القوية على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في عودة مرتقبة بشدة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى ملعب تعرض فيه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور للإساءة العنصرية العام الماضي.
وستكون هذه المرة الأولى التي يعود فيها ريال مدريد وفينيسيوس (23 عاما) إلى ميستايا منذ مايو/ أيار 2023، عندما تم توجيه إهانات عنصرية إلى اللاعب البرازيلي، وهو الحادث العاشر من نوعه ضد اللاعب الذي أبلغت رابطة الدوري الإسباني عنه للادعاء الموسم الماضي.
وتوقفت المباراة لمدة عشر دقائق عندما أشار فينيسيوس إلى المشجعين الذين كانوا يسيئون إليه قبل أن يدخل في مشاجرة مع لاعبي بلنسية أدت إلى طرده.
وأدت الأحداث السيئة إلى تلقي اللاعب البرازيلي لدعم كبير وحفزت سلسلة من الحملات المحلية والدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة لمكافحة العنصرية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مكونة من لاعبين سيوصون بعقوبات أكثر صرامة على السلوك التمييزي في كرة القدم.
وستلعب البرازيل مباراة ودية ضد إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد يوم 26 مارس آذار دعما لفينيسيوس جونيور وللقضاء على العنصرية.
وأُغلق المدرج الجنوبي لملعب فالنسيا جزئيا لمدة خمس مباريات وتم تغريم النادي 45 ألف يورو (48726 دولارا) من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وحظر فالنسيا أربعة أشخاص مدى الحياة لدورهم في الحادث، رغم أن النادي أكد مجددا أن تصرفات الأقلية لا تمثل قاعدته الجماهيرية بشكل عام.
لكن التوترات تصاعدت مرة أخرى هذا الأسبوع بعد أن رفض فالنسيا طلبات منصة (نتفليكس) التي تصور فيلما وثائقيا عن حياة فينيسيوس، لدخول ميستايا بعد غد السبت أو إجراء مقابلة مع لاعبيها.
ومع التوقعات بأجواء شديدة التوتر في فالنسيا، أعلنت اللجنة الدائمة الإسبانية التابعة للجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في الرياضة أنها "مباراة عالية الخطورة"؛ مما يعني أنه سيتم تعزيز الشرطة والأمن الخاص بالنادي داخل وخارج الملعب.
بالإضافة إلى ذلك، ستقام تظاهرة كبيرة ضد مالك فالنسيا بيتر ليم في فترة ما بعد الظهيرة؛ مما قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني بشكل أكبر.
وقال هوجو دورو مهاجم بلنسية لتلفزيون (جول) الإسباني أمس الأربعاء: "أتطلع إلى يوم السبت حتى يتمكن فيني من رؤية أن هؤلاء الأغبياء لا يمثلون جماهيرنا.. ستكون بيئة معادية بالنسبة له ولكن على مستوى كرة القدم بكل احترام، سيشعر بضغط جماهيرنا، ولكن باحترام".
ويملك ريال مدريد 65 نقطة بفارق ست نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي سيحل ضيفا على مايوركا يوم الأحد، فيما يواجه برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة مضيفه أتلتيك بيلباو.