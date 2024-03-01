بعد الإساءة العنصرية.. ريال مدريد وفينيسيوس يعودان إلى فالنسيا

وستكون هذه المرة الأولى التي يعود فيها ريال مدريد وفينيسيوس (23 عاما) إلى ميستايا منذ مايو/ أيار 2023، عندما تم توجيه إهانات عنصرية إلى اللاعب البرازيلي، وهو الحادث العاشر من نوعه ضد اللاعب الذي أبلغت رابطة الدوري الإسباني عنه للادعاء الموسم الماضي.

وتوقفت المباراة لمدة عشر دقائق عندما أشار فينيسيوس إلى المشجعين الذين كانوا يسيئون إليه قبل أن يدخل في مشاجرة مع لاعبي بلنسية أدت إلى طرده.

وأدت الأحداث السيئة إلى تلقي اللاعب البرازيلي لدعم كبير وحفزت سلسلة من الحملات المحلية والدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة لمكافحة العنصرية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مكونة من لاعبين سيوصون بعقوبات أكثر صرامة على السلوك التمييزي في كرة القدم.

وستلعب البرازيل مباراة ودية ضد إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد يوم 26 مارس آذار دعما لفينيسيوس جونيور وللقضاء على العنصرية.

وأُغلق المدرج الجنوبي لملعب فالنسيا جزئيا لمدة خمس مباريات وتم تغريم النادي 45 ألف يورو (48726 دولارا) من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وحظر فالنسيا أربعة أشخاص مدى الحياة لدورهم في الحادث، رغم أن النادي أكد مجددا أن تصرفات الأقلية لا تمثل قاعدته الجماهيرية بشكل عام.