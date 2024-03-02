ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتمسك بأمل المنافسة بفوز صعب على لاتسيو
سجل نواه أوكافور هدفا قرب النهاية ليقود ميلان للفوز 1-صفر على مضيفه لاتسيو الذي لعب بثمانية لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة.
أحرز البديل أوكافور الهدف الوحيد في الدقيقة 88 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ارتدت من الدفاع.
ولعب لاتسيو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد لوكا بيليجريني بعدما حاول إيقاف كريستيان بوليسيك بسحبه من قميصه أثناء انطلاقه بالكرة ليحصل على الإنذار الثاني.
وأنهى أصحاب الأرض المباراة بثمانية لاعبين بعد طرد المدافع آدم ماروسيتش ولاعب الوسط ماتيو جندوزي في الوقت بدل الضائع.
ورفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد، و13 نقطة عن إنتر المتصدر الذي يستضيف جنوة يوم الاثنين.
في المقابل تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع.