ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتمسك بأمل المنافسة بفوز صعب على لاتسيو

ورفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد، و13 نقطة عن إنتر المتصدر الذي يستضيف جنوة يوم الاثنين.

في المقابل تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع.