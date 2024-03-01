أنشيلوتي: بيلينغهام جاهز وهذه رسالتي لجماهير فالنسيا

وعن عودة فينيسيوس جونيور لملعب ميستايا الذي تعرض فيه لإساءات عنصرية الموسم الماضي قال أنشيلوتي: "فينيسيوس يفكر في نفسه؟ لا، إنه مستعد لهذه المباراة جسديًا وذهنيًا، فالنسيا فريق جيد جدًا وشاب".

وستكون مشاركة فينيسيوس أمام فالنسيا المباراة رقم 250 له مع ريال مدريد، وعن ذلك قال أنشيلوتي: "في المواسم الثلاثة الماضية رأيت تقدمًا مستمرًا ومهمًا للغاية بمستواه، هو قادر على المواصلة في التحسن من خلال الاستمرارية والأهداف، ليس لديه سقف، يمكنه التحسن، الأهم هو الاستمتاع بكرة القدم".

وعما إذا كان مستوى لاعبي ريال مدريد فاق توقعاته في ظل الإصابات قال مدرب ريال مدريد: "مع الأخذ في الاعتبار الإصابات، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الفريق لم يستسلم أبدًا على الرغم من الصعوبات، والآن يأتي الشيء الجيد، نرى عودة ميليتاو وكورتوا قريبة جدًا، مع هذه الديناميكية قد يكون موسمًا إيجابيًا جداً".

وأتم: "المباراة ضد فالنسيا هي واحدة من أهم المباريات المتبقية في موسمنا بأكمله، في هذه المرحلة من الموسم، إذا لعبنا ضد فرق في مراكز القوة، فهذا أمر خطير بسبب مدى قربهم من الهبوط".