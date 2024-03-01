أنشيلوتي: بيلينغهام جاهز وهذه رسالتي لجماهير فالنسيا
أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جاهزية الإنجليزي جود بيلينغهام للمشاركة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "كارفاخال وكامافينغا وخوسيلو وبيلينغهام عادوا، بيلينغهام عاد بنسبة 100%".
وأضاف: "بيلينغهام سيلعب غدًا، وهو جاهز للعب أساسيًا، كل ما فعله وما يحتاج إلى القيام به على المستوى الفردي جيد، إنه يشعر بالراحة في منطقة الكاحل، وهو في أفضل حالاته".
وتابع: "سنلعب في ملعب تعرض فيه لاعبونا لإساءات عنصرية، وهي جريمة، يجب أن نتحدث علنا".
وعن عودة فينيسيوس جونيور لملعب ميستايا الذي تعرض فيه لإساءات عنصرية الموسم الماضي قال أنشيلوتي: "فينيسيوس يفكر في نفسه؟ لا، إنه مستعد لهذه المباراة جسديًا وذهنيًا، فالنسيا فريق جيد جدًا وشاب".
وستكون مشاركة فينيسيوس أمام فالنسيا المباراة رقم 250 له مع ريال مدريد، وعن ذلك قال أنشيلوتي: "في المواسم الثلاثة الماضية رأيت تقدمًا مستمرًا ومهمًا للغاية بمستواه، هو قادر على المواصلة في التحسن من خلال الاستمرارية والأهداف، ليس لديه سقف، يمكنه التحسن، الأهم هو الاستمتاع بكرة القدم".
وعما إذا كان مستوى لاعبي ريال مدريد فاق توقعاته في ظل الإصابات قال مدرب ريال مدريد: "مع الأخذ في الاعتبار الإصابات، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الفريق لم يستسلم أبدًا على الرغم من الصعوبات، والآن يأتي الشيء الجيد، نرى عودة ميليتاو وكورتوا قريبة جدًا، مع هذه الديناميكية قد يكون موسمًا إيجابيًا جداً".
وأتم: "المباراة ضد فالنسيا هي واحدة من أهم المباريات المتبقية في موسمنا بأكمله، في هذه المرحلة من الموسم، إذا لعبنا ضد فرق في مراكز القوة، فهذا أمر خطير بسبب مدى قربهم من الهبوط".
وبشأن موعد عودة الحارس المصاب تيبو كورتوا قال المدرب الإيطالي: "الموعد غير محدد بعد لكن علينا الاستفادة من استراحة المنتخبات الوطنية، في ذلك الوقت سيقوم بمهامه مع الفريق، بعد 14 أبريل، بعد مواجهة ريال مايوركا، يمكن أن يكون موعد عودته".
وعما إذا كان التعاقد مع ظهير أيسر جديد سيؤثر على وجود فيرلاند ميندي، أوضح: "في الوقت الحالي لدينا لاعبون نثق بهم كثيرا، أحدهم فران غارسيا، الذي لعب كثيرًا كأساسي ولعب بشكل جيد، ثم عاد ميندي، في الوقت الحالي نحن بخير بهذه الطريقة".
وعن رسالته لجماهير فالنسيا قال أنشيلوتي: "دعوهم يستمتعون بمهرجان كرة القدم، هذا كل شيء، دعوهم يحزنون في نهاية المباراة؛ لأن ريال مدريد سيفوز".
أما عن أردا غولر فقال: "أعتقد أن لاعبًا شابًا مثله لكي يتقدم يحتاج إلى اللعب لإظهار جودته، وهذا يتعارض مع متطلبات الفريق والنادي، علينا أن نتحلى بالصبر من أجل ذلك، أنا أتفهم أنه يتعين علينا السماح له باللعب، لكن ذلك لا يتوافق مع متطلبات الفريق".