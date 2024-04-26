الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

يلاقي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، منافسه مازيمبي من جمهورية الكونغو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الأهلي ومازيمبي على قناة "beIN Sports HD 6" بتعليق علي محمد علي.

وتعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الذهاب.

وسبق أن التقى الفريقان 5 مرات جميعها في دوري أبطال أفريقيا فاز الأهلي مرتين، وفاز وتعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الذهاب. مرة، وتعادلا مرتين.

والمتأهل من مواجهة الأهلي ومازيمبي سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

والأهلي هو البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا برصيد 1 لقبًا آخرها لقب النسخة الأخيرة، في حين نال مازيمبي اللقب 5 مرات آخرها العام 2015.