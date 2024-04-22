صورة جديدة تكشف سبب القرار الذي أغضب برشلونة

كشفت صورة جديدة وفيديوهات متداولة من مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد، سبب الغضب الكبير لدى لاعبي وإدارة البلوغرانا، بعد إلغاء هدف لامين يامال، لعدم تجاوز الكرة خط المرمى بملليمترات قليلة.

وحقق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على برشلونة، بثلاثة أهداف لهدفين في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.