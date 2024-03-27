هدف مثير للجدل.. فضيحة تلاعب جديدة تضرب الكرة الجزائرية (فيديو)

وسجل مولودية البيض خمسة أهداف في الشوط الأول، قبل أن يعود اتحاد سوف في النتيجة في الشوط الثاني.

وأثارت المباراة جدلًا واسعًا إذ اتهم البعض لاعبي اتحاد سوف بالتراخي خاصة في لقطة الهدف الخامس حين استدار المدافع وفسح المجال على ما يبدو أمام لاعب البيض من أجل التسجيل.

ووجهت لجنة الانضباط استدعاء لخمسة لاعبين من اتحاد سوف إلى جانب الأمين العام للفريق وأيضًا لخمسة لاعبين من مولودية البيض إلى جانب الأمين العام.

وحددت لجنة الانضباط الأول من أبريل نيسان موعدًا لجلسة استماع لنظر القضية.