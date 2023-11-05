جورجي جيسوس: الهلال يتطلع لتحقيق الفوز على مومباي
قال جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي إن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز حين يحل ضيفا على مومباي سيتي الهندي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدا الإثنين.
وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "سنواجه غدا فريقا منظما وسنسعى لتحقيق الفوز، ستكون مباراة مختلفة تماما عن مباراة الذهاب كون منافسنا سيلعب على أرضه وبين جمهوره".
وأضاف المدرب البرتغالي: "سعداء بتواجدنا هنا في بلد طموح يسعى إلى التطور في كرة القدم".
من جانبه، أكد البرازيلي مالكوم لاعب الهلال على أهمية احترام مومباي في مباراة الغد.
وقال مالكوم: "علينا احترام المنافس في مباراة الغد، وسنسعى لحصد النقاط الثلاث".
وأضاف: "نرغب في ترك ذكرى ممتازة غدا في الهند التي نتواجد فيها للمرة الأولى".
وفاز الهلال على مومباي 6/0 في مباراة الذهاب في دور المجموعات.
وجمع الهلال سبع نقاط من انتصارين وتعادل ليتصدر المجموعة الرابعة متفوقا بفارق الأهداف على نافباهور الأوزبكي بينما يتذيل مومباي الترتيب دون رصيد من النقاط بعد تلقيه ثلاث خسائر.
وسيفتقد الهلال جهود لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بعد إصابته بالتواء في الركبة خلال مباراة الفتح في الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع الماضي.
وبعد مواجهة مومباي سيتي سيلعب الهلال في الدوري السعودي مع التعاون والحزم ثم يلاقي نافباخور بدوري الأبطال، على أن يلاقي بعدها منافسه النصر في الدوري المحلي.
ومنذ تعادله مع ضمك في سبتمبر الماضي فاز الهلال في الـ9 مباريات التي تلتها في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.