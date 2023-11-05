جورجي جيسوس: الهلال يتطلع لتحقيق الفوز على مومباي

قال جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي إن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز حين يحل ضيفا على مومباي سيتي الهندي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدا الإثنين.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "سنواجه غدا فريقا منظما وسنسعى لتحقيق الفوز، ستكون مباراة مختلفة تماما عن مباراة الذهاب كون منافسنا سيلعب على أرضه وبين جمهوره".

وأضاف المدرب البرتغالي: "سعداء بتواجدنا هنا في بلد طموح يسعى إلى التطور في كرة القدم".