لوكاكو يزف بشرى سارة للأهلي السعودي

وأدلى لوكاكو بتصريحات إعلامية رحب خلالها بفكرة الرحيل لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وقال لوكاكو، إن اللعب في الدوري السعودي فكرة جيدة له، موضحًا أن المستوى سيرتفع هناك في الفترة القادمة.

وأضاف:" لا أشك أن المستوى سيرتفع في الدوري السعودي إلى مرحلة أعلى بكثير مما يعتقده بعض الناس".