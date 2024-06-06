لوكاكو يزف بشرى سارة للأهلي السعودي
زف المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو بشرى سارة لنادي الأهلي السعودي، في ملف التفاوض معه لاستقدامه في الموسم المقبل.
وتحرك مسؤولو الأهلي لحسم صفقة لوكاكو، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق يسعى بقوة للمنافسة على الألقاب مجددًا.
وأدلى لوكاكو بتصريحات إعلامية رحب خلالها بفكرة الرحيل لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.
وقال لوكاكو، إن اللعب في الدوري السعودي فكرة جيدة له، موضحًا أن المستوى سيرتفع هناك في الفترة القادمة.
وأضاف:" لا أشك أن المستوى سيرتفع في الدوري السعودي إلى مرحلة أعلى بكثير مما يعتقده بعض الناس".
وتابع:" سيميل الكثير من النجوم إلى الدوري السعودي، وستتطور البنية التحتية وبالتالي مستوى كرة القدم هناك سيكون أفضل".
وأشار إلى أن جميع الأندية الأوروبية الكبرى تعلم تمامًا أن الكرة السعودية قادمة بقوة في المرحلة القادمة.
وجاءت تصريحات لوكاكو لتفتح الباب أمام رحيله إلى دوري روشن في الموسم المقبل، عبر بوابة النادي الأهلي.
وارتبط اسم لوكاكو باهتمام ناديي ميلان ونابولي للفوز بخدماته في الموسم الجديد.
وانتهت إعارة لوكاكو إلى روما الإيطالي، وسيعود لاستكمال عقده مع تشيلسي الإنجليزي الذي رحب بفكرة رحيله.
ويشمل عقد لوكاك بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 38 مليون يورو.