تين هاغ يصدم جماهير مانشستر يونايتد

وخاض يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الممتاز، مباراتين أقل من أستون فيلا صاحب المركز الرابع وسيسعى لتقليص الفارق إلى ثماني نقاط عندما يلعب خارج ملعبه مع تشيلسي في وقت لاحق اليوم الخميس.

ومع تقدم توتنهام هوتسبير عليه بمركز واحد في المركز الخامس فإن يونايتد أمامه الكثير من العمل ليقتنص مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال تين هاغ: "أعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية لأننا لسنا في وضع جيد. لكننا نريد الفوز في كل مباراة هذا هو المعيار الذي لدينا هنا".

وأضاف: "علينا أن نواصل سعينا للتقدم. لكنني أعلم أيضا أننا واجهنا الكثير من المشاكل لذلك فأنا رجل واقعي".

واختتم: "في مسابقة شديدة التنافسية والفرق متقاربة المستوى للغاية لذلك فأنت بحاجة إلى أن يكون اللاعبون متاحين لتكوين فريق متسق".