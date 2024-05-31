متمرد في ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
تشهد أروقة ريال مدريد الإسباني بوادر أزمة تمرد لأحد نجوم الفريق قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، غدًا السبت، على ملعب (ويمبلي) في نهائي دوري الأبطال.
وفجرت تصريحات البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد حالة من الجدل الواسع بعدما أكد لصحيفة (ماركا) أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو الفريق الأفضل حاليًا.
وتحدث البعض حول رغبة رودريغو في مغادرة أسوار ريال مدريد وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.
وزادت احتمالية رحيل لاعب ريال مدريد الأنباء التي ترددت، في وقت سابق، أن مانشستر سيتي يرغب بالفعل بضم اللاعب إلى صفوفه في الموسم المقبل.
ويشعر لاعب ريال مدريد بأن حظوظه في المشاركة بصفة أساسية ستنخفض مع اقتراب إعلان صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.
وأثارت تصريحات رودريغو غضب مسؤولي ريال مدريد وجماهيره خاصة أن الفريق لديه مباراة مرتقبة ضد بوروسيا دورتموند، ويسعى إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ولكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات كشف عبر حسابه على منصة "إكس" أن رودريغو لا يفكر في تغيير مستقبله والرحيل عن ريال مدريد رغم كل هذه الأنباء.
وأشار إلى أن رودريغو يؤمن تمامًا بمستقبله مع ريال مدريد ولا يفكر في الرحيل بعكس الأنباء التي أفادت إمكانية مغادرته أسوار الملكي بعد التصريحات المثيرة للجدل.