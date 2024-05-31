متمرد في ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وفجرت تصريحات البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد حالة من الجدل الواسع بعدما أكد لصحيفة (ماركا) أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو الفريق الأفضل حاليًا.

وتحدث البعض حول رغبة رودريغو في مغادرة أسوار ريال مدريد وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.