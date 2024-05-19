غوارديولا يكشف عن اللاعب الذي يذكره بمحمد صلاح

وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين قبل لقاء وست هام إن منافسه يملك هجومًا استثنائيًا مشيداً بقدرات بعض لاعبي وست هام.

وأشار مدرب السيتي إلى أن اللاعب غارود بوين مهاجم وست هام يذكره أحيانًا باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وأحرز بوين صاحب الـ27 عامًا خلال الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 16 هدفًا.

وأكد أن الغاني محمد قدوس أيضًا لاعب رائع كما أن لوكاس باكيتا لاعب الوسط من العناصر التي تستطيع أن تلعب في أعلى المستويات.

وأشاد جوارديولا أيضاً باللاعب ميشيل أنطونيو مؤكدًا أنه يصيب أي منافس بالرعب حال اكتمال جاهزيته.

ويحتل وست هام يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل الجولة الأخيرة بعدما حصد 52 نقطة.