غوارديولا يكشف عن اللاعب الذي يذكره بمحمد صلاح
كشف بيب غوارديولا ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، عن لاعب يذكره بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
ويستضيف مانشستر سيتي منافسه وست هام يونايتد غداً الأحد في الجولة 38 والأخيرة للدوري الإنجليزي.
ويطمع مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين فقط عن آرسنال.
ويلتقي آرسنال غداً الأحد ضيفه إيفرتون في الجولة الأخيرة علماً بأن آرسنال لم يفز بلقب الدوري منذ موسم 2003 – 2004.
وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين قبل لقاء وست هام إن منافسه يملك هجومًا استثنائيًا مشيداً بقدرات بعض لاعبي وست هام.
وأشار مدرب السيتي إلى أن اللاعب غارود بوين مهاجم وست هام يذكره أحيانًا باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول.
وأحرز بوين صاحب الـ27 عامًا خلال الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 16 هدفًا.
وأكد أن الغاني محمد قدوس أيضًا لاعب رائع كما أن لوكاس باكيتا لاعب الوسط من العناصر التي تستطيع أن تلعب في أعلى المستويات.
وأشاد جوارديولا أيضاً باللاعب ميشيل أنطونيو مؤكدًا أنه يصيب أي منافس بالرعب حال اكتمال جاهزيته.
ويحتل وست هام يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل الجولة الأخيرة بعدما حصد 52 نقطة.