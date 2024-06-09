ناميبيا ضد تونس.. نقطة فارقة في رحلة نسور قرطاج للمونديال

يحل المنتخب التونسي، اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلًا على منافسه ناميبيا في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب "أورلاندو" في جنوب أفريقيا، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب ناميبيا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتبدو مواجهة ناميبيا نقطة فارقة في رحلة "نسور قرطاج" نحو المونديال، الذي يقام في 3 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وتسلط "إرم نيوز" الضوء على بعض ملامح مواجهة ناميبيا ضد تونس في الجولة الرابعة لرحلة تصفيات المونديال:

العلامة الكاملة

يطمع منتخب تونس في تعزيز العلامة الكاملة بحصد الفوز الرابع على التوالي، والذي يعني الكثير لنسور قرطاج في رحلة التأهل لمونديال 2026.

يبقى الهدف الأكبر لمنتخب تونس حال تحقيقه الانتصار اقترابه من تأمين الصدارة؛ لأن الفوز سيكون شعاره على مدار 4 جولات من أصل 10، بنسبة تقارب نصف المشوار.

ويمنح الفوز خارج الديار المزيد من الثقة لكتيبة منتخب تونس في رحلة الظهور للمرة السابعة في المونديال، بعد المشاركة في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.