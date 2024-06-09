ناميبيا ضد تونس.. نقطة فارقة في رحلة نسور قرطاج للمونديال
يحل المنتخب التونسي، اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلًا على منافسه ناميبيا في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.
وتقام المباراة على ملعب "أورلاندو" في جنوب أفريقيا، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب ناميبيا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتبدو مواجهة ناميبيا نقطة فارقة في رحلة "نسور قرطاج" نحو المونديال، الذي يقام في 3 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.
وتسلط "إرم نيوز" الضوء على بعض ملامح مواجهة ناميبيا ضد تونس في الجولة الرابعة لرحلة تصفيات المونديال:
العلامة الكاملة
يطمع منتخب تونس في تعزيز العلامة الكاملة بحصد الفوز الرابع على التوالي، والذي يعني الكثير لنسور قرطاج في رحلة التأهل لمونديال 2026.
يبقى الهدف الأكبر لمنتخب تونس حال تحقيقه الانتصار اقترابه من تأمين الصدارة؛ لأن الفوز سيكون شعاره على مدار 4 جولات من أصل 10، بنسبة تقارب نصف المشوار.
ويمنح الفوز خارج الديار المزيد من الثقة لكتيبة منتخب تونس في رحلة الظهور للمرة السابعة في المونديال، بعد المشاركة في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.
غياب الجماهير
يملك المنتخب التونسي ميزة إضافية في مواجهة ناميبيا، كون المواجهة ستقام في جنوب أفريقيا؛ وهو ما يضمن جودة أرضية الملعب بنسبة كبيرة بالمقارنة مع الوضع في ناميبيا.
ويبقى العامل الآخر المؤثر في هذه المباراة غياب الجماهير وفقًا لقرار الاتحاد الناميبي، وهو الأمر الذي يقلل من حظوظ أصحاب الأرض.
ويزيد من دوافع المنتخب التونسي في مباراة ناميبيا رغبته في الثأر بعد الخسارة في لقاء الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بنتيجة 0-1.
ويحتل منتخب ناميبيا المركز الرابع في المجموعة الثامنة برحلة التصفيات برصيد 4 نقاط، بينما يحتل مالاوي وغينيا الاستوائية المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط.
تعديلات منتظرة
يبقى منتخب تونس بانتظار بعض التعديلات على تشكيلة المدرب منتصر الوحيشي في ظل غياب عيسى العيدوني، لاعب الوسط، لتراكم البطاقات الملونة.
وأصر العيدوني على السفر برفقة منتخب تونس إلى جنوب أفريقيا، رغم غيابه عن المباراة لتحفيز زملائه.
ويفتقد أيضًا منتخب تونس خدمات لاعبه سيف الدين اللطيف بسبب الإصابة التي تعرض لها.
ومن المرجح أن يعوض نادر غندري خدمات العيدوني في وسط الملعب، وربما يلجأ الوحيشي أيضًا إلى خبرات غيلان الشعلالي في خط الوسط، خاصة في ظل ظهوره بصورة طيبة مع الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.