الهلال يوافق على مغادرة رامون دياز إلى الأرجنتين

وأعلن نادي الهلال، في بيان رسمي، مساء اليوم الأحد، موافقته على مغادرة مدرب الفريق، من أجل متابعة أسرته عقب الحادث المروري الذي تعرَّض له بعض أفراد الأسرة ونتج عن حالة وفاة وإصابتين.

ووفقًا لبيان نادي الهلال، تقرر أن يتولَّى قيادة الجهاز الفني للهلال مساعد المدرب إيمليانو دياز مع استمرار بقية أفراد طاقهم الجهاز الفني وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي.