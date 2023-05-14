الهلال يوافق على مغادرة رامون دياز إلى الأرجنتين
وافق نادي الهلال السعودي، على مغادرة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إلى بلاده الأرجنتين لزيارة أسرته، بعد نجاحه بقيادة الفريق للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وأعلن نادي الهلال، في بيان رسمي، مساء اليوم الأحد، موافقته على مغادرة مدرب الفريق، من أجل متابعة أسرته عقب الحادث المروري الذي تعرَّض له بعض أفراد الأسرة ونتج عن حالة وفاة وإصابتين.
ووفقًا لبيان نادي الهلال، تقرر أن يتولَّى قيادة الجهاز الفني للهلال مساعد المدرب إيمليانو دياز مع استمرار بقية أفراد طاقهم الجهاز الفني وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي.
يذكر أن نادي الهلال بقيادة "رامون دياز" تُوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بفضل ركلات الترجيح أمام الوحدة، يوم الجمعة الماضي.
وعوَّض دياز، خسارة 3 نهائيات متتالية مع الهلال، بدأت بالفيحاء في نهائي كأس الملك، وخسر بركلات الترجيح آنذاك.
وأضاف دياز، البطولة الرابعة له خلال مسيرته مع الهلال، بواقع الدوري السعودي وكأس الملك (مرتين لكل منهما)، كما خسر مع الهلال، 6 ألقاب على مدار ولايتين.
وكان دياز قد خسر مع الهلال نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، ثم خسر أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.