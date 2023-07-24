مدرب يعتذر بعد صفعه حكم مباراة في الدوري الصيني (فيديو)
قال لياونينغ شينيانغ الصيني، إن مدربه اعتذر عن "تصرف متهور" بعدما صفع حكما أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية الصيني.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمدرب شين دوان وهو يصفع الحكم تشين هاو بعد احتساب ضربة جزاء في الشوط الأول في الخسارة 0/4 خارج ملعبه أمام نانغينغ سيتي.
ومنح الحكم شين بطاقة حمراء للاعتراض ما دفعه إلى صفع الحكم.
وقالت وسائل إعلام صينية إن شين نُقل للمستشفى في وقت لاحق بعد تعرضه للإغماء قبل أن يعود لفندق الفريق ويعتذر للحكم.
وقال لياونينغ شينيانغ في بيانه: "في الشوط الأول اختلف مدربنا مع قرار الحكم وتصرف بطريقة متهورة تنتهك قواعد الانضباط التي وضعها الاتحاد الصيني لكرة القدم".
وأضاف: "تواصلت إدارة النادي بعد المباراة مع شين دوان الذي أدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه؛ ليعتذر لمراقب المباراة والحكم عن السلوك المتهور".
يشار إلى أن لياونينغ شينيانغ يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الصيني للدرجة الثانية.