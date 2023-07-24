مدرب يعتذر بعد صفعه حكم مباراة في الدوري الصيني (فيديو)

قال لياونينغ شينيانغ الصيني، إن مدربه اعتذر عن "تصرف متهور" بعدما صفع حكما أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية الصيني.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمدرب شين دوان وهو يصفع الحكم تشين هاو بعد احتساب ضربة جزاء في الشوط الأول في الخسارة 0/4 خارج ملعبه أمام نانغينغ سيتي.

ومنح الحكم شين بطاقة حمراء للاعتراض ما دفعه إلى صفع الحكم.