تحرك عاجل من ريال مدريد تجاه بطل ملحمة بايرن ميونخ

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة ريال مدريد قررت تمديد عقد خوسيلو، الذي سيكون حرًّا في نهاية الموسم الجاري، بعام إضافي ليرتبط مع الفريق الملكي حتى يونيو 2025.

وينتظر أن يمضي المهاجم الإسباني الذي انضم للريال قادمًا من إسبانيول برشلونة في 2022، على عقده الجديد في الأسابيع القريبة.

وشارك خوسيلو خلال الموسم الحالي في 44 مباراة مع ريال مدريد وسجل 15 هدفًا من بينها 5 أهداف في 10 مباريات خاضها ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.