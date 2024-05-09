تحرك عاجل من ريال مدريد تجاه بطل ملحمة بايرن ميونخ
اقترب المهاجم الإسباني لريال مدريد، خوسيلو، نجم أمسية مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ من تمديد عقده مع الفريق لعام إضافي وفق ما أوردته تقارير إخبارية.
وصنع خوسيلو (34 عامًا) الحدث عندما عاد بفريقه من بعيد، فبعد التأخر بهدف دون مقابل منذ الدقيقة الـ68، نجح خوسيلو في تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ88 والـ91، ليقود الفريق الملكي إلى بلوغ النهائي الذي يلاقي خلاله بروسيا دورتموند الألماني مطلع الشهر المقبل.
وقالت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة ريال مدريد قررت تمديد عقد خوسيلو، الذي سيكون حرًّا في نهاية الموسم الجاري، بعام إضافي ليرتبط مع الفريق الملكي حتى يونيو 2025.
وينتظر أن يمضي المهاجم الإسباني الذي انضم للريال قادمًا من إسبانيول برشلونة في 2022، على عقده الجديد في الأسابيع القريبة.
وشارك خوسيلو خلال الموسم الحالي في 44 مباراة مع ريال مدريد وسجل 15 هدفًا من بينها 5 أهداف في 10 مباريات خاضها ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.