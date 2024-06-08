أستون فيلا ينقض على نجم الأهلي السعودي
ربطت تقارير إعلامية الإسباني غابري فيغا، نجم وسط فريق الأهلي السعودي، بإمكانية الانتقال لنادي أستون فيلا الإنجليزي في الميركاتو المقبل.
وكان الأهلي تعاقد مع فيغا من سيلتا فيغو الإسباني، في 2023، بعقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026، ولعب برفقة "الراقي" 19 مباراة في الموسم الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.
وتعرض فيغا للإصابة في الكاحل، في فبراير الماضي، أثناء مشاركته في مباراة الأخدود، بالجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي، واستمرت إصابته حتى نهاية الموسم.
وكان الإعلامي الرياضي وليد سعيد، ذكر عبر حسابه على منصة "إكس" أن هناك اهتماما من قبل أحد الأندية الإنجليزية، بضم فيغا.
ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، المختص بأنباء انتقالات اللاعبين، فقد وضع نسبة احتمال كبيرة لانتقال فيغا للدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا.
وكان موقع "give me sport " البريطاني أشار سابقا إلى أن أستون قد أبدى اهتمامًا بضم فيغا بالفعل، والتعاقد معه في الصيف المقبل.
وشدد الموقع أن التعاقد مع النجم الشاب جاء بناء على طلب من إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، والذي يتابع اللاعب منذ فترة.
وكان النجم صاحب الـ21 عامًا نشر عبر حسابه على منصة "إنستغرام" أخيرا فيديو، يشكر فيه كل من سانده خلال الفترة الماضية في ظل غيابه بسبب الإصابة، وهو ما اعتبره بعضهم تأكيدا من اللاعب على بقائه مع "الراقي".