أستون فيلا ينقض على نجم الأهلي السعودي

ربطت تقارير إعلامية الإسباني غابري فيغا، نجم وسط فريق الأهلي السعودي، بإمكانية الانتقال لنادي أستون فيلا الإنجليزي في الميركاتو المقبل.

وكان الأهلي تعاقد مع فيغا من سيلتا فيغو الإسباني، في 2023، بعقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026، ولعب برفقة "الراقي" 19 مباراة في الموسم الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وتعرض فيغا للإصابة في الكاحل، في فبراير الماضي، أثناء مشاركته في مباراة الأخدود، بالجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي، واستمرت إصابته حتى نهاية الموسم.

وكان الإعلامي الرياضي وليد سعيد، ذكر عبر حسابه على منصة "إكس" أن هناك اهتماما من قبل أحد الأندية الإنجليزية، بضم فيغا.