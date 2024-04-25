أصيل النملي حارس الترجي يرقص أثناء مواجهة الأهلي (فيديو)

وخسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة 25/21، على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي تستضيفها الجزائر.

وعند وصول النتيجة إلى 20/24 لصالح الترجي، قامت جماهير الفريق التونسي بإطلاق الأهازيج والاحتفالات مع اقتراب صافرة النهاية.

وعند توقف اللعب قام أصيل النملي حارس الترجي بالرقص على أهازيج جماهير باب سويقة، والتي احتفلت معه.