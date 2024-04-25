أصيل النملي حارس الترجي يرقص أثناء مواجهة الأهلي (فيديو)
أشعل أصيل النملي حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الترجي التونسي، حماس جماهير فريقه، بعد أن قام برقصة مثيرة خلال مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.
وخسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة 25/21، على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي تستضيفها الجزائر.
وعند وصول النتيجة إلى 20/24 لصالح الترجي، قامت جماهير الفريق التونسي بإطلاق الأهازيج والاحتفالات مع اقتراب صافرة النهاية.
وعند توقف اللعب قام أصيل النملي حارس الترجي بالرقص على أهازيج جماهير باب سويقة، والتي احتفلت معه.
وعلى صالة ميلود هدفي في مدينة وهران، نجح نادي الترجي في إسقاط الأهلي، وتفوق عليه بفارق 4 أهداف في إطار لقاءات دور نصف النهائي.
كان الشوط الأول قد انتهى بتفوق الترجي بنتيجة 10-9، وتعادل الأهلي أكثر من مرة خلال سير الشوط الثاني، لكن تألق الحارس أصيل النملي منح الأفضلية للترجي.
وبهذه النتيجة يلتقي الترجي مع الفائز من مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة الجزائري، في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية، يوم السبت المقبل.
وتقام مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة في الثامنة مساء، اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.