نجران يُعطل الفيصلي ويُهدي الأهلي بطاقة التأهل لدوري روشن السعودي رسميًا

وعلى الرغم من ذلك لا تزال حظوظ الفيصلي في الصعود قائمة إن احتل أحد المراكز من الثاني إلى الرابع، حيث يتأهل أول 4 أندية لدوري روشن السعودي.

في المقابل، رفع نجران رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ16.

ويستعد الأهلي للاحتفال بالصعود وسط جماهيره عندما يستقبل العربي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري يلو.