نجران يُعطل الفيصلي ويُهدي الأهلي بطاقة التأهل لدوري روشن السعودي رسميًا
صعد الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي السعودي إلى دوري روشن السعودي رسميًا، بعد سقوط نظيره الفيصلي في فخ التعادل أمام ضيفه نجران بنتيجة 2-2، في لقاء مؤجل من الجولة الـ27 لدوري يلو.
واستفاد الأهلي من تعادل الفيصلي أمام نجران خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
النادي الجداوي يتصدَّر جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة عن الأخدود صاحب المركز الثاني، ونجح في خطف بطاقة التأهل لدوري روشن.
الفيصلي بعد التعادل وصل رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس لدوري يلو، ليتأكد صعود الأهلي رسميًا إلى الدوري السعودي كونه يملك 65 نقطة، وهو عدد النقاط التي لن يستطيع الفيصلي الوصول إليه، حيث تبقت له 12 نقطة متاحة من 4 مباريات مقبلة، وبالتالي فإن أقصى ما يمكن أن يصل إليه 63 نقطة.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال حظوظ الفيصلي في الصعود قائمة إن احتل أحد المراكز من الثاني إلى الرابع، حيث يتأهل أول 4 أندية لدوري روشن السعودي.
في المقابل، رفع نجران رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ16.
ويستعد الأهلي للاحتفال بالصعود وسط جماهيره عندما يستقبل العربي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري يلو.