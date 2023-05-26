أومتيتي: عشت 4 سنوات في برشلونة وكأنني "في سجن"

وانتقل أومتيتي مطلع هذا الموسم إلى صفوف فريق ليتشي على سبيل الإعارة من برشلونة لمدة عام.

وفتح أومتيتي النار على إدارة برشلونة في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية قائلا: "في برشلونة شعرت وكأنني أمضيت 4 سنوات في السجن".

وأضاف: "شعوري كأني مسجون ليس فقط على المستوى الرياضي ولكن أيضاً فيما يتعلق بالحياة الإنسانية اليومية".

وتابع: "عندما انتقلت لإسبانيا شعرت بالتقدير وكُنت ألعب بمستوى جيد، ومن بعد ذلك بدأت أشعر بعدم الثقة، وشعرت بالسوء، وأدركت أن لم يعد أحد يؤمن بي".

واختتم أومتيتي تصريحاته قائلا: "كل ما احتجت إليه أن أشعر بالتقدير وبالأهمية والاحترام".